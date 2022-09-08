Милли отмечает, что РФ не достигла своих стратегических целей из-за ошибок и благодаря мужеству украинских военных и народа, а также международной поддержке Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине не реализованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

"Россияне достигли незначительного тактического успеха в разных частях на востоке Украины, но их стратегические цели провалились", - подчеркнул Милли, добавив, что война еще не завершилась.

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В то же время генерал США отметил, что РФ не достигла своих стратегических целей из-за ошибок и благодаря мужеству украинских военных и народа, а также международной поддержке Украины.

Милли отметил, что украинские военные приспособились к российской стратегии ведения боев.

По его словам, несмотря на то, что украинцы количественно уступают россиянам в вооружении и численности личного состава, они продемонстрировали лучшее тактическое мастерство и большую волю отстаивать собственную страну и свободу.

"Помощь прибывает в страну. Мы видели, как украинцы эффективно сочетали системы вооружения, которые мы им предоставляем, с маневрированиями Вооруженных сил, отличным командованием и контролем для получения желаемых результатов. И мы видим, как это происходит сегодня во время последних операций украинцев на юге", - сказал Милли.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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