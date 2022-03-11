Последние переговоры РФ и Украины – на уровне глав МИД – состоялись 10 марта в Анталии.

Российский президент Владимир Путин заявил в разговоре с белорусским диктатором Александром Лукашенко "о позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

"Я, безусловно, проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны", - поделился Путин.

Последние переговоры РФ и Украины – на уровне глав МИД состоялись 10 марта в Анталии. Однако сторонам не удалось договориться ни о прекращении огня, ни о "гуманитарных коридорах".

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, российская сторона настаивает на выполнении условий Путина, которые означают капитуляцию Украины. И Киев на это не пойдет.

Вечером украинские СМИ распространили конфиденциальный документ с якобы требованиями Путина к Банковой. Речь шла о признании оккупированных Россией территорий, внеблоковости, русификации образования, "демилитаризации" и "денацификации".

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ призвал общественность меньше потреблять российскую пропаганду.

Сегодня, 11 марта, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал в разговоре с CNN, что Украина открыта к нейтральному статусу, но только при условии твердых гарантий безопасности со стороны международных партнеров.

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