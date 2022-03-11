По словам замруководителя ОП, Зеленский готов напрямую говорить с Путиным, но не пойдет ни на один компромисс по российской позиции во время переговоров.

Украина открыта к нейтральному статусу, но требует твердых гарантий безопасности.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сказал в комментарии CNN.

По его словам, президент Владимир Зеленский готов напрямую говорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но не пойдет ни на один компромисс по российской позиции во время переговоров.

Жовква отметил, что Украина не была слишком оптимистичной относительно встречи глава МИД Украины и России, которая состоялась 10 марта в Анталии и не привела ни к одному прорыву в переговорах.

"Это очень хорошо, что они встретились, но, к сожалению, мы можем сказать, что министр иностранных дел России не является тем, кто принимает окончательное решение. Окончательное решение остановить войну, сделать режим прекращения огня, вывести войска принимается только одним человеком", - заявил Жовква, очевидно, имея в виду Путина.

Жовква добавил, что хотя Зеленский готов к дипломатическому решению, он лично не слышал об этом от Путина или его советников.

"Последнее, что я слышал от них, что мы должны дальше работать в формате двух делегаций... но, посмотрите, даже достигнутые соглашения во время этих переговоров не соблюдаются", - заявил Жовква, имея в виду гуманитарные коридоры.

При этом, Жовква заявил, что Украина открыта к нейтралитету, "если блок НАТО не готов на данный момент принять Украину".

"Но в то же время мы нуждаемся в твердых гарантиях безопасности для Украины, чтобы эти ужасные войны, эта ужасная агрессия не повторялась в будущем", - подчеркнул Жовква.

Заместитель руководителя ОП сказал, что Украина хочет работать с Путиным и соседними странами для начала системы, которую он назвал "обновленной системой безопасности Европы".

Также он отметил, что Украина заслужила стать частью европейской семьи и открыта к нейтралитету.

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