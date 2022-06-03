На рейд в оккупированном Севастополе выводят торговые суда с выключенными системами идентификации AIS для невозможности их распознавания.

В оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по Украине ракеты.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в Севастополе руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море. В частности, окупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов.

"Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативного командования "Пивдень", в Черном море продолжают блокировать судоходство 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей оккупантов. Сохраняется угроза ракетных ударов и высадки десанта.

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