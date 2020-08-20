В Офисе президента рассказали о позиции относительно ситуации в Беларуси - СМИ

Относительно позиции по Беларуси Украина находится в гораздо более уязвимой ситуаци, чем Евросоюз.

В Офисе президента Владимира Зеленского видят прямую связь между позицией Украины в отношении белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Читайте такжеСобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину - ЗеленскийОб этом сообщили источники РБК-Украина в Офисе президента. В частности, там считают, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей.

По данным источника, Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз, чем к примеру, Германия.

"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", - отметил источник в ОП.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.

Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.

19 августа, ОМОН разогнал рабочих, которые собрались на проходной Минского тракторного завода.

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Автор: УНИАН