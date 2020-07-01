Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать доработанный законопроект о медиа

Председатель комитета заверил, что законопроект не ограничивает права журналистов или редакционных коллективов.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту поддержать в первом чтении доработанный законопроект о медиа.

Читайте такжеРада должна объявить местные выборы не позднее чем за 90 дней до них - Разумков

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на заседании комитета.

Председатель комитета Никита Потураев заявил, что указанный законопроект «никоим образом не ограничивает права журналистов или редакционных коллективов, не ограничивает прав иностранных медиа, кроме медиа государства-агрессора, и пользователей социальных сетей...».

По его словам, проект закона «делает украинское медиапространство и медиарынок сформированным исключительно в интересах украинских граждан и прозрачным, равноправным и конкурентным в интересах всех украинских медиа».

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада направила законопроект о медиа на повторное первое чтение в профильный комитет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram