Фрагмент диалога с телефонным "террористом" уже есть в распоряжении УНИАН.

Парень из Николаева по телефону угрожал народному депутату от "Слуги народа" Василию Вирастюку убийством. Молодой человек говорил, что он пришел "по душу" политика из ада.

В сообщении на странице полиции Киева в Facebook отмечается, что сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что нардеп получил телефонный звонок с угрозами.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для предоставления объяснений в отдел полиции. Злоумышленником оказался уроженец Николаевщины, 2002 года рождения", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос относительно сообщения нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

Читайте такжеМедведчуку вручили ходатайство об аресте и залоге в миллиард гривенВ то же время в комментарии УНИАН пресс-секретарь Вирастюка Руслана Данилов сообщила, что речь идет об угрозах именно депутату. Ситуация случилась накануне вечером. В своих угрозах парень, в частности, говорил, что пришел "по душу" Вирастюка из ада, а также употреблял нецензурную лексику.

"Его оперативно установили. Сразу же определили, что это с Николаевщины был паренек. Сказали, что он психически нездоров. И в принципе, несмотря на весенне-осеннюю пору обострений именно таких болезней, то, очевидно, скорее всего, это такая история", - сказала Данилов.

10 октября 2021 года в 20:11 ч народному депутату Василию Вирастюку позвонил неизвестный (по голосу - молодой человек, в возрасте в пределах 30-ти лет).

Звонок длился 31 сек:

- Алло, это Василий!?

- Кто это?

- Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придем!

- Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.

_ Да, ты моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе пи*да!

После этих слов Вирастюк положил трубку. А его жена сразу вызвала полицию и депутат рассказал все детали полицейским. Нардеп может связать этот звонок, очевидно, только с его политической деятельностью. Потому что за всю спортивную карьеру подобного не было.

Ранее УНИАН уже сообщал, что коллега нардепа Полякова, которого сегодня похоронили, рассказал, получал ли умерший угрозы и жаловался на здоровье.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Таня Поляковская