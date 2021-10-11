Парень из Николаева по телефону угрожал народному депутату от "Слуги народа" Василию Вирастюку убийством. Молодой человек говорил, что он пришел "по душу" политика из ада.
В сообщении на странице полиции Киева в Facebook отмечается, что сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что нардеп получил телефонный звонок с угрозами.
"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для предоставления объяснений в отдел полиции. Злоумышленником оказался уроженец Николаевщины, 2002 года рождения", - рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством. Решается вопрос относительно сообщения нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.
Читайте такжеМедведчуку вручили ходатайство об аресте и залоге в миллиард гривенВ то же время в комментарии УНИАН пресс-секретарь Вирастюка Руслана Данилов сообщила, что речь идет об угрозах именно депутату. Ситуация случилась накануне вечером. В своих угрозах парень, в частности, говорил, что пришел "по душу" Вирастюка из ада, а также употреблял нецензурную лексику.
"Его оперативно установили. Сразу же определили, что это с Николаевщины был паренек. Сказали, что он психически нездоров. И в принципе, несмотря на весенне-осеннюю пору обострений именно таких болезней, то, очевидно, скорее всего, это такая история", - сказала Данилов.
10 октября 2021 года в 20:11 ч народному депутату Василию Вирастюку позвонил неизвестный (по голосу - молодой человек, в возрасте в пределах 30-ти лет).
Звонок длился 31 сек:
- Алло, это Василий!?
- Кто это?
- Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придем!
- Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.
_ Да, ты моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе пи*да!
После этих слов Вирастюк положил трубку. А его жена сразу вызвала полицию и депутат рассказал все детали полицейским. Нардеп может связать этот звонок, очевидно, только с его политической деятельностью. Потому что за всю спортивную карьеру подобного не было.
Ранее УНИАН уже сообщал, что коллега нардепа Полякова, которого сегодня похоронили, рассказал, получал ли умерший угрозы и жаловался на здоровье.
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