Трамп понимает, что Россия просто тянет время.

Сейчас Соединенные Штаты Америки доигрывают стратегию мягкой к России дипломатии, с которой зашли в переговоры о прекращении войны. Однако Москва бьет по их репутации, поэтому Белому дому придется реагировать.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что после "психологического дедлайна" 20 апреля, до которого Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро:

"Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом - мы главные, мы посредники, мы предлагаем".

Украина быстро согласилась синхронизировать усилия для всеобъемлющего прекращения огня, а вот Россия наоборот затягивает это время. По словам Подоляка, Трамп замечает признаки этого затягивания, а также видит откровенно геноцидные удары РФ по Украине.

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Советник главы ОП отметил, что в современном мире ложь Москвы о нанесении ударов "исключительно по военным объектам" может восприниматься как умышленное унижение репутации страны-посредника. После "психологического дедлайна" надо ответить введением максимально жестких санкций.

"Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это начнет работать, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей", - добавил Подоляк.

Переговоры о прекращении огня

Как сообщал УНИАН, ранее американский президент сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Москвой перемирие на поле боя. В последнем заявлении он сказал, что армия России бомбит Украину "как сумасшедшая".

Также Трамп сообщал о "психологическом дедлайне" для согласия на прекращение огня. Президент Финляндии Александр Стубб предложил ему выбрать этим днем 20 апреля.

Стоит отметить, что украинская делегация на встрече с представителями Трампа согласилась на введение 30-дневного режима прекращения огня, если на это пойдет Россия.

Но россияне отвергли предложение Штатов и продолжают регулярные обстрелы территории Украины, в результате которых гибнут взрослые и дети. После удара по Кривому Рогу погибли 20 человек, а еще 75 пострадали.

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