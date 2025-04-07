Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Российскую Федерацию за последние массированные обстрелы Украины.

Во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме американского лидера спросили, планирует ли он до сих пор встретиться с Путиным и может ли это произойти в Саудовской Аравии. Трамп ответил, что "не в восторге" от того, что в последнее время российские войска бомбят Украину "как сумасшедшие":

"Я не знаю, что там происходит. Это не очень хорошая ситуация. Поэтому мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы вроде как приближаемся к этому. Но я не в восторге от всех этих бомбардировок, которые происходят последнюю неделю или около того. Ужасно. Это ужасно".

На вопрос, почему Соединенные Штаты Америки не ввели пошлины против Российской Федерации, президент сказал, что страна не ведет бизнес с Москвой, поскольку та находится в состоянии войны.

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