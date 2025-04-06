У Путина анонсировали новые переговоры с США на следующей неделе

По словам главы РФПИ, есть "хрупкая надежда, что диалог между РФ и США восстановился".

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что на следующей неделе могут состояться новые переговоры РФ и США. По его словам, Москва видит "первые уважительные шаги со стороны Вашингтона". Его слова цитируют росСМИ.

"Есть осторожный оптимизм и хрупкая надежда, что диалог восстановился", - сказал Дмитриев журналистам.

Ранее глава РФПИ рассказывал о том, что встретился в Вашингтоне с "ключевыми членами администрации США". Он заявил, что стороны обсуждали, в частности, восстановление диалога между РФ и США.

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Напомним, что 4 апреля пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил о том, что Россия и США продолжают контакты по войне в Украине и обсуждение других двусторонних тем. По его словам, вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров.

Переговоры США и РФ - другие новости

Ранее российский проект "Агентство" писал, что российский диктатор Владимир Путин отправил на переговоры с США в Саудовскую Аравию переговорщиков, которые конфликтуют друг с другом. Отмечается, что они устроили разборки за стул прямо на глазах у изумленных американцев.

Кроме того, в издании The Telegraph высказались о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии. По словам журналистов, это "процедурное болото, а не дипломатический прорыв".

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