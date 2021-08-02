Члены организации, которая находится под контролем нардепа, пытались расшатать ситуацию в Украине, выяснили в спецслужбе.

Сотрудники службы безопасности Украины нейтрализовали "силовой центр" пророссийского гражданского объединения, которое находилось под контролем народного депутата.

СБУ провела спецоперации в Лисичанске, Северодонецке и в Харькове и заблокировала деятельность группировки, которая причастна к совершениям тяжелых преступлений, основанных на идеологической почве, говорится на сайте ведомства.

В спецслужбе добавили, что помешали попыткам злоумышленников расшатать общественно политическую ситуацию в государстве.

По словам источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об общественной организации "Патриоты – За жизнь", которую контролирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

В СБУ поделились, что лидер организации вместе с ее активистами в марте 2021 года нанес ножом тяжкие телесные повреждения человеку, который не поддерживал их позицию.

"По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", – выяснили правоохранители.

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Авторы: Антонина Доломанжи, Татьяна Поляковская