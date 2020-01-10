Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины свидетеля вооруженной агрессии России в Украине

Бывший боевик предоставил украинским правоохранителям показания о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники.

В ходе тщательно спланированной спецоперации в Днепропетровской области контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования так называемой «ДНР».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники управления спецслужбы в Днепропетровской области установили, что в 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой «100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ДНР». Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение «службы» мужчина получал заработную плату в размере 15 тысяч российских рублей.

«Однако, со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший боевик выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям показания о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличие российской военной техники», - сообщили в СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

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Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которое добровольно сообщило правоохранительному органу о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.