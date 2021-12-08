СЛС объединила лучших специалистов страны по самым разным направлениям, в том числе в отрасли экономики, юриспруденции, политологии, энергетики, социальной политики, образования, науки и других.

"Союз Левых Сил" объединяет лучших специалистов страны по самым разным направлениям – экономики, юриспруденции, политологии, энергетики, социальной политики, образования, науки, сельского хозяйства, промышленного комплекса, цифровой трансформации – в Экспертно-аналитический центр.

"Политика нашей партии в рамках реализации программы "Социального максимума" должна основываться на точных расчетах и профессиональной аналитике лучших специалистов в своем деле. Мы внедряем государственнический подход, привлекая к разработке экспертных исследований и концепций людей с многолетним опытом работы и значительными достижениями в своей нише. Сценарий, по которому страной руководят непрофессиональные лица без опыта управления государственными делами, – фотографы, водители и кухарки – губителен и опасен", – убежден лидер СЛС Максим Гольдарб.

Он напомнил, что программа партии СЛС содержит 15 положений:

Украина – антиолигархическая страна. Украина не продается. Восстановление субъектности Украины. Украине – мир. Сначала достойные доходы, потом – налоги и тарифы. Украина – безопасная страна. Украина – хороший сосед. Украина – добрая мать для людей и народов. Украина – парламентская республика. Украина – здоровая и умная страна. Кислород для отечественного бизнеса. Налоговые гавани для инвесторов. Вредителей и расхитителей – за решетку. Украинская семья – основа здорового общества и крепкого государства. Подконтрольный народу бюджет и истинная децентрализация.

Экспертно-аналитический центр СЛС работает над разработкой подробных действенных механизмов для реализации партийной программы.

"Мы всегда открыты к умным здравым головам, поддерживающим левую идею в Украине. Всех специалистов, которые видят себя в составе Экспертно-аналитического центра СЛС, приглашаем подавать свои резюме на почту [email protected]", – резюмировал Максим Гольдарб.

Автор: Иван Бойко