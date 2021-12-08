"Союз Левых Сил" объединяет лучших специалистов страны по самым разным направлениям – экономики, юриспруденции, политологии, энергетики, социальной политики, образования, науки, сельского хозяйства, промышленного комплекса, цифровой трансформации – в Экспертно-аналитический центр.
"Политика нашей партии в рамках реализации программы "Социального максимума" должна основываться на точных расчетах и профессиональной аналитике лучших специалистов в своем деле. Мы внедряем государственнический подход, привлекая к разработке экспертных исследований и концепций людей с многолетним опытом работы и значительными достижениями в своей нише. Сценарий, по которому страной руководят непрофессиональные лица без опыта управления государственными делами, – фотографы, водители и кухарки – губителен и опасен", – убежден лидер СЛС Максим Гольдарб.
Он напомнил, что программа партии СЛС содержит 15 положений:
- Украина – антиолигархическая страна.
- Украина не продается.
- Восстановление субъектности Украины.
- Украине – мир.
- Сначала достойные доходы, потом – налоги и тарифы.
- Украина – безопасная страна.
- Украина – хороший сосед.
- Украина – добрая мать для людей и народов.
- Украина – парламентская республика.
- Украина – здоровая и умная страна.
- Кислород для отечественного бизнеса.
- Налоговые гавани для инвесторов.
- Вредителей и расхитителей – за решетку.
- Украинская семья – основа здорового общества и крепкого государства.
- Подконтрольный народу бюджет и истинная децентрализация.
Экспертно-аналитический центр СЛС работает над разработкой подробных действенных механизмов для реализации партийной программы.
"Мы всегда открыты к умным здравым головам, поддерживающим левую идею в Украине. Всех специалистов, которые видят себя в составе Экспертно-аналитического центра СЛС, приглашаем подавать свои резюме на почту [email protected]", – резюмировал Максим Гольдарб.