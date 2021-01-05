В парламентском рейтинге лидируют партии «Слуга народа», «ОПЗЖ» и «Европейская солидарность».

В случае проведения выборов в ближайшее время среди кандидатов на президентский пост лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский, второе и третье место занимают сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко и бывший президент Петр Порошенко.

Читайте такжеСтало известно, как украинцы отнеслись к новогоднему поздравлению ЗеленскогоОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» со 2 по 4 января.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Бойко проголосовали бы 16,6%, Порошенко - 13,3%, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 10,5%, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко - 6,4%, лидера партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана - 6,1%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,7%, Сергея Притулу - 4,1%, председателя партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 2,6%, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко - 2,3%.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «ОПЗЖ» готовы проголосовать 17,4%, партию «Европейская солидарность» - 14,5%, партию «Батькивщина» - 10,9%. За партию «Украинская стратегия Гройсмана» отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию - 5,6%, партию «За будущее» - 3,7%, партию «Свобода» - 3,2%, партию «УДАР» - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии «Голос» и «Сила и честь» - по 2,8%, партию «Наш край» - 2,2%.

*** В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк