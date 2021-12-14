Визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года приедет с визитом в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности", передает "Европейская правда".

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, в последнее время президент Турции уже дважды предлагал помощь в решении эскалации вокруг Украины. В частности, он предложил организовать площадку для переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

8 декабря Эрдоган отметил, что Анкара, при согласии сторон, готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате. выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

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Автор: Ирина Погорелая