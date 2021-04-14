Финский лидер заявил о необходимости переговоров и принятия мер по снижению напряжения.

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором выразил обеспокоенность из-за ситуации в Украине.

Читайте такжеFT: Рубль падает из-за стягивания войск России к границе Украины

Об этом сообщает Yle, со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

Главы государств обсудили напряженную ситуацию в оккупированном Крыму и на российско-украинской границе.

Президент Финляндии выразил свою серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанной с передвижением российских войск. Финский лидер заявил о необходимости переговоров и принятия мер по снижению напряжения.

Путин, как отмечается, рассказал Ниинисте о своем разговоре с Байденом, который также касался Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

Новости Украины и мира на утро 14 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров