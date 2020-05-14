Экс-нардепу Пресману сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Следствие установило, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, Александр Пресман с 2014 по 2019 годы незаконно получил более 928 тысяч гривень компенсации за пользование гостиничным номером.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья экс-народному депутату VIII созыва Александру Пресману. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Читайте такжеЭкс-депутата БПП осудили условно на три года "14 мая по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в незаконном получении компенсации за аренду жилья", - говорится в сообщении. В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, экс-депутат с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тысяч гривень компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный". Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате VIII созыва Александре Пресмане.

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