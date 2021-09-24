По словам "слуги народа" Федора Вениславского, информация о якобы противоречивых правках в этом законе не соответствует действительности.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский ("Слуга народа") не видит оснований для переголосования закона об олигархах, который накануне приняла Верховная Рада по спецпроцедуре

Об этом он заявил в комментарии Суспільному.

"Я не вижу оснований для переголосования этого закона и правок. На заседании Верховной Рады вчера (23 сентября - ред.) проголосовано 13 поправок, которые были предложены комитетом в соответствии со статьей 45 регламента части 5-й. Все остальные считаются отклоненными", - сообщил нардеп.

По его словам, информация о якобы противоречивых правках не соответствует действительности.

"Та информация, которая распространена, что якобы есть взаимоисключающие правки, она не соответствует действительности. Взаимоисключающих правок нет", - отметил Вениславский.

Он уточнил, что есть ряд правок, которые были сформулированы комитетом и они были проголосованы. Все остальные правки, по словам нардепа, были отклонены.

"Поэтому, я думаю, нет необходимости в еще одном голосовании по этому законопроекту. Председатель Верховной Рады его должен подписать и передать на подпись президенту", - подчеркнул депутат.

Законопроект об олигархах

23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1270 поданных. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Денис Прядко