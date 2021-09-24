Законопроект об олигархах содержит две взаимоисключающие нормы, из-за чего возникла юридическая коллизия.

При принятии закона об олигархах возникла юридическая коллизия, из-за которой за него нужно будет голосовать еще раз.

Об этом глава фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале.

"Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать... 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три (396, 398, 406) поправки, которые противоречат одна другой", - заявил Железняк.

Так, по его словами, депутаты хотят снова переголосовать за статью 5 закона. "Статья про то, как олигарх признается олигархом", - пояснил парламентарий и не исключил, что это голосование может состояться уже на следующей неделе.

В свою очередь, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook поблагодарил профильный парламентский комитет и сам парламент за то, что "поддержал мою с коллегами поправку под номером 398".

"Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов", - написал он.

Согласно сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта об олигархах, поправкой №398, автором которой является в том числе и Разумков, предлагалось установить, что решение о признании лица олигархом принимается главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению Комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время поправка №398 на голосование при принятии закона не ставилась. Депутаты голосовали за поправку №406, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

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Как известно, этот закон рассматривался по специальной процедуре: на голосование решено было поставить только 13 поправок, которые основными определил Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Остальные поправки к соответствующим статьям закона автоматически отклонялись.

При этом, представитель президента в парламенте, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, который представлял поправки, называл номера тех поправок, которые автоматически отклоняются.

После него, непосредственно перед голосованием за каждую из 13 поправок, номера автоматически отклоненных поправок повторял первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. Когда на голосование ставилась поправка №406, они оба в перечне автоматически отклоненных не называли поправки №396 и №398. Вероятно, таким образом коллизия и возникла.

Законопроект об олигархах

23 сентября, Верховная Рада приняла президентский законопроект об олигархах (№5599). За это решение проголосовали 279 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из 1270 поданных. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что предлагает прислать законопроект об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии уже после принятия его в целом как закона.

Ранее в эфире программы "Свобода слова" председатель ВР Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил этот проект закона в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

Автор: Таня Поляковская