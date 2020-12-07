Председателем Закарпатского областного совета VIII созыва избран Алексей Петров.
Как сообщает пресс-служба облсовета, соответствующее решение депутаты приняли сегодня в ходе первого заседания сессии.
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Отмечается, что на должность председателя облсовета было предложено две кандидатуры: представителя партии «Слуга народа» Алексея Петрова и депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Русина.
По результатам тайного голосования, председателем Закарпатского облсовета был избран Петров. Его поддержало 37 депутатов.
Как известно, Петров с апреля 2020 года занимает должность председателя Закарпатской облгосадминистрации.
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