В частности, рассказал он, речь идет о попытках заблокировать банковские карты.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявляет о кибератаках на его семью.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пошли активные попытки взломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - заявил спикер.

Он призвал всех соблюдать "кибергигиену", быть осторожными и не доверять случайным сообщениям.

"Не забывайте провести смену паролей, двухэтапную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - добавил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, ранее, 15 февраля, DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибератака 15 февраля стала крупнейшей в истории государства. По мнению Минцифры, ее могла организовать Россия.

21 февраля вице-президент Европейской комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отправляет в Украину миссию экспертов для противодействия кибератакам.

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