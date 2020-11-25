Алексея Кучера уволили с должности главы Харьковской ОГА, Алексея Петрова - с должности главы Закарпатской ОГА.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение и новые кандидатуры на должности председателей Закарпатской и Харьковской областных государственных администраций.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Так, Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА и Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА.

На должность председателя Закарпатской облгосадминистрации согласована кандидатура Анатолия Полоскова, председателя Харьковской ОГА - Айны Тымчук.

Алексей Петрова был назначен председателем Закарпатской ОГА 23 апреля 2020 года. Кучера назначили главой Харьковской ОГА год назад - 6 ноября 2019 года.

Кто такой Анатолий Полосков

Полосков возглавляет винодельческую компанию "Шато Чизай", посвятил производству более 20 лет. Опыта работы в госструктурах или органах местного самоуправления у него нет. На Закарпатье он проживает около 30 лет.

Кто такая Айна Тымчук

По данным СМИ, Тымчук начала работать на государственной службе еще в 90-х годах. Занимала в Днепропетровском городском совете должности бухгалтера и инженер-специалиста.

В 2010-2014 была заместителем Харьковского городского председателя - руководителем делами исполнительного комитета городского совета.

При президентстве Порошенко Тымчук вернулась в Днепропетровскую ОГА сначала на должность заместителя руководителя аппарата, затем - заместителя председателя-руководителя аппарата ОГА. С января 2018 году до сих пор она работала руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

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Автор: Леся Лещенко