Такое решение примут уже сегодня.

Кабинет Министров сегодня издаст постановление, согласно которому все конфискованное имущество, которое есть в Украине, пойдет на нужды Вооруженных сил.

Об этом во время телеэфира на канале "Рада" сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Уже сегодня будет издано постановление, по которому все конфискованное имущество, которое есть в Украине, пойдет на нужды Вооруженных сил. Уже завтра Вооруженные силы получат тысячи автомобильной техники и имущества, которое лежало на складах, а должно работать на нашу победу", - сказала она.