По его словам, полякам стоит молиться, чтобы другие не применили такую же политику к ним.

Министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович резко раскритиковал политику действующего правительства в отношении Украины, назвав ее "политикой гиены".

"Когда год назад я описывал внешнюю политику "ПиС" в отношении Украины и темы Волыни как "политику гиены", я не ожидал, что при новом правительстве она получит статус государственной политики. То, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма", - заявил экс-министр, а ныне профессор университета Варшавы, в своей колонке в издании Rzeczpospolita.

Как объясняет Чапутович, если раньше подобные заявления были на уровне заместителя главы МИД, то теперь так публично говорят сам премьер Дональд Туск и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. В частности, они пригрозили, что без решения исторических споров с Польшей Украина может иметь проблемы со вступлением в ЕС.

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По словам Чапутовича, "политика гиены" заключается в попытках воспользоваться уязвимым положением оппонента для достижения своих целей. Так, в 1938 году Польша на фоне Мюнхенского соглашения заставила Чехословакию отдать Заолжям, хотя уже через год стала жертвой нацистской Германии.

"Действия гиены могут дать преимущество медведю - давайте надеяться, что нам не придется столкнуться с ним лицом к лицу, и молиться, чтобы другие не применили такую политику к нам", - упрекнул бывший министр.

Кроме того, он вступился за экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. В частности, хотя некоторые его высказывания вызвали шквал критики в Польше, однако при этом он отмечал уже тогда, что Киев готов дать разрешение на эксгумации. Кроме того, Кулеба как министр был открытым к диалогу с Варшавой и пытался обращать внимание на то, что объединяет обе страны.

"Украина ожидает, что Польша будет применять принцип взаимности и уважать могилы украинцев. Разве в таких ожиданиях есть что-то осуждающее? Можно ли оправдывать разрушение украинских захоронений преступлениями воинов УПА на Волыни?", - возмущается Чапутович.

Профессор напомнил, что главное требование Киева - восстановить разрушенный монумент украинским воинам на горе Монастырь, включая перечень имен, о котором во время реконструкции "забыли". И это при том, что на Северном кладбище в Варшаве есть участок с захоронениями немецких военных, с именами.

"Есть мнение, что Киев никогда не согласится на эксгумацию поляков, потому что это поставило бы под угрозу националистическую идеологию УПА. Но не пора ли восстановить монумент в Монастыре в оригинальном виде и сказать: "Проверяем?" - заключает Чапутович.

Польско-украинские отношения

Польша в начале полномасштабного вторжения РФ стала одной из первых стран, которые пришли на помощь Украине. Сейчас она все еще продолжает свою поддержку.

Однако в прошлом году отношения между сторонами стали несколько напряженными. В частности, на это повлияло блокирование польско-украинской границы, что не давало Украине осуществлять свободный экспорт и импорт продукции.

В конце апреля 2024 года польские протестующие разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

Недавно экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у отношений Варшавы и Киева - твердая основа, которую не способны поколебать периодически возникающие проблемы или смена власти.

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