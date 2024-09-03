16 сентября мы отмечаем годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом - одного из важнейших документов в новейшей истории нашего государства. Это событие символизирует наши стремления к европейским ценностям, демократии, свободе и экономическому процветанию. По этому поводу я хотел бы сфокусироваться на будущем украинско-польских отношений.

История отношений между Украиной и Польшей всегда была насыщена событиями. Но даже в самые темные времена наши народы находили путь к взаимопониманию и сотрудничеству. Сегодня, когда наши страны снова стоят на историческом перепутье, я убежден, что будущее наших отношений будет светлым и крепким.

Вспомним 1989 год, когда Польша, после десятилетий под советским гнетом, первой среди стран Восточного блока проложила путь к демократии, что привело к краху коммунизма в Европе. Этот пример стал для Украины вдохновением в нашей борьбе за независимость, которая была получена через два года после польского прорыва. Наши страны были среди первых, кто понял, что путь к свободе нужно преодолевать вместе.

Видео дня

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Польша первой пришла на помощь.

Польские города открыли свои двери для миллионов украинских беженцев, предоставляя не только жилье и еду, но и ощущение безопасности и поддержки. Стоит вспомнить город Перемышль, который стал своеобразным гуманитарным хабом, принимая десятки тысяч людей ежедневно. Этот акт солидарности показал, насколько сильно Польша и Украина связаны общими ценностями - свободы, демократии и человеческого достоинства. И они базируются на реальных действиях и результатах.

Экономические мосты

В 1990-х годах, когда Польша активно интегрировалась в европейские структуры, украинские предприниматели начали искать новые возможности на польском рынке. Это было время, когда экономические связи между нашими странами только формировались, но уже тогда стало понятно, что Польша может стать воротами для Украины в Европу. Одним из первых крупных проектов, который объединил наши страны, стало создание энергетического коридора "Одесса-Броды-Плоцк". Этот проект не только обеспечил альтернативные маршруты для поставок энергоносителей, но и продемонстрировал нашу общую стратегию энергетической безопасности.

Сегодня, почти через три десятилетия, мы видим новые возможности для расширения нашего экономического сотрудничества.

Например, проекты в сфере инфраструктуры, такие как строительство транспортных коридоров, соединяющих Балтийское и Черное моря, станут новыми двигателями экономического развития обеих стран. Мы видим, что польские компании, которые уже имеют опыт успешной работы в европейских условиях, помогают Украине адаптировать свои предприятия к европейским стандартам и выйти на новые рынки.

Уроки из прошлого для будущего

Оборонное сотрудничество между Украиной и Польшей также имеет глубокие корни. Вспомним 1920 год, когда в разгар польско-советской войны состоялась легендарная битва под Замостьем. Украинские и польские войска совместно противостояли большевикам, защищая независимость обеих стран. Хотя в результате наши пути на некоторое время разошлись, эта битва стала символом того, что в моменты самых больших вызовов мы можем объединиться ради общей цели.

Сегодня Польша является одним из главных союзников Украины в сфере обороны.

Мы уже видим эффективное сотрудничество в военной сфере, и в будущем это сотрудничество только укрепится. Польша может стать не только надежным партнером в поставках вооружений и обучении украинских военных, но и важным союзником в рамках НАТО. Совместные военные учения, обмен опытом и технологиями помогут обеим странам создать безопасные условия.

Культура и общество

Культура является одним из самых сильных инструментов объединения людей, и это видно на примере многочисленных мероприятий, проводимых между Украиной и Польшей. Одним из примеров последних лет является "Фестиваль Борща", который проходит ежегодно в десяти польских городах и собирает десятки тысяч людей. Это событие стало символом культурного единства наших народов.

Украинцы, которые нашли приют в Польше во время войны, приносят с собой не только свои традиции, но и свою культуру, которая вплетается в ткань польского общества.

Вспомним "Оссолинеум" во Львове, который в межвоенный период был важным центром польской культуры и науки. Сегодня мы имеем возможность создать совместные культурные проекты, которые укрепят взаимопонимание между нашими народами.

В 2023 году, например, в Варшаве открыли "Украинский дом", который стал центром культурного обмена и местом встреч для украинской диаспоры и польских друзей. Этот центр является символом новой волны культурной интеграции, где украинская и польская культуры взаимно обогащаются, создавая что-то новое и уникальное.

Общие ценности

Мы не можем забывать об общих ценностях, которые объединяют наши страны. Демократия, права человека, свобода - это те идеалы, за которые боролись наши предки и за которые и сегодня борется украинский народ. В 2016 году, когда Украина получила безвизовый режим с ЕС, Польша была среди тех стран, которые активно поддерживали это решение. Польша остается нашим надежным партнером на пути к полноправному членству Украины в ЕС. Сотрудничество в рамках европейских программ, поддержка польских партнеров в евроинтеграционных процессах помогут Украине осуществить этот амбициозный план. Мы видим, как Европа меняется, и Украина вместе с Польшей могут стать важными игроками в этих изменениях, определяя новые стандарты сотрудничества в регионе.

Конечно, путь к настоящему партнерству не будет легким. На этом пути есть много вызовов. Но вместе, объединив наши усилия и общие ценности, мы способны построить прочный союз, который принесет процветание и безопасность нашим народам на многие годы вперед.