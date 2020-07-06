Появление Крыма в "минском формате" может заблокировать переговоры по Донбассу – Кулеба

Министр отмечает, что Украина «возобновила активную тему Крыма в международных переговорах».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от минских переговоров по Донбассу.

Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

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«Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма, это действительно блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. И я вас уверяю, что мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставалось на повестке дня среди приоритетных», - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина «возобновила активную тему Крыма в международных переговорах».

«И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем к дальнейшим шагам», - отметил Кулеба.

27 февраля председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин представил «план деоккупации Донбасса и Крыма» - альтернативу Минским соглашениям, которая, по мнению депутатов от «Голоса», должно помочь «добиться мира на украинских условиях», напоминает издание. В МИД Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента.

Вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире радио Крым.Реалии, что власть стремится к созданию международной площадки для переговоров о деоккупации Крыма, но не может прогнозировать, когда она появится и в каком формате.

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