Глава МИД уверяет, что украинской армии будет точно чем воевать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсирует новую динамику относительно оружия для Украины и санкций против Российской Федерации.

Об этом глава МИД сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.

Глава МИД сказал, что в последние недели происходил "титанический труд", который можно описать как "ломание стен".

"Чем мы занимались? Мы ломали стены. И без преувеличения, мы стены сломали, и вы увидите совершенно новую динамику многих процессов и в отношении санкций, и в отношении оружия, и в отношении изоляции России", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что ведется ежедневная работа в вопросе санкций.

По его словам, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол наработали с экспертами документ относительно того, насколько системно и последовательно и за счет чего должен расти санкционный давление на Россию". "Там получился очень неплохой документ, который мы уже взяли в работу и будем его продвигать, и те санкции будут применены", - сказал Кулеба.

Также, в контексте оружия Кулеба отметил, что украинской армии будет чем воевать.

Как сообщал УНИАН, международная экспертная группа Макфола-Ермака разработала план действий по усилению санкций против РФ.

В списке санкций есть полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры.

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