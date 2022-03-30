Он провел встречу с группой экспертов, которые будут анализировать их влияние.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел учредительную онлайн-встречу с группой украинских и международных экспертов, которые проанализируют реальное влияние примененных против России санкций.

Об этом сообщает Офис главы государства.

"Санкции сегодня выдаются нашими партнерами практически еженедельно. Они разные. Некоторые из них уже начали работать и являются очень чувствительными для России. А некоторые якобы звучат как санкции, но они совсем не работают. По некоторым россиянам уже нашли пути, как их обходить. Механизм санкций сам по себе является очень мощным, и наша цель – чтобы санкции работали эффективно", – подчеркнул Ермак в начале встречи.

Он отметил, что необходимо выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России.

По словам Ермака, сейчас партнеры Украины работают над внедрением нового санкционного пакета против РФ, под прицелом окажутся цепочки критического импорта, предусматривающего экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, которые сотрудничают с российским ВПК.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что не может быть и речи об отмене, остановке или изменении санкций в отношении агрессора, пока не будет прекращена война, выведены войска с территории Украины, наше государство не получит репарации и компенсации за ущерб, нанесенный Украинскому государству и его гражданам.

Как сообщается, бывший посол США в России и экс-советник Президента США по национальной безопасности Майкл Макфол отметил, что необходимо проанализировать сделанное и добиться того, чтобы еженедельно внедрялись новые санкции против РФ, усиливая давление на нее.

Экс-координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид отметил, что необходимо как можно больше останавливать экспорт российской нефти и газа и уменьшить соответствующие прибыли. Он также убежден, что в вопросе санкционного давления важна динамика и скорость принятия решений.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма отметил, что вопрос экспорта нефти является самым важным и чувствительным, когда речь идет об эффективном давлении на Россию, и именно на нем стоит сосредоточиться больше всего.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Это автоматически приведет к запретам для многих корпораций. Не только по нефти и газу", – подчеркнул Шурма.

Он также считает важными санкции в отношении всей политической верхушки России или людей, касающихся политики. К тому же по мнению Шурмы, критичной для России станет остановка поставку определенных химикатов, запчастей важных компонентов для машиностроения, оборонной и нефтеперерабатывающей промышленности.

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