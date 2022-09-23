В июле 2022 года президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специального представителя Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексея Макеева послом Украины в Германии.

Об этом говорится в указе главы государства №662/2022.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

Видео дня

Увольнение Андрея Мельника с должности посла в Германии

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет, тогда как послы обычно возвращаются из страны через четыре, самое большее шесть лет.

Мельник на посту посла критиковал политику Берлина в отношении Украины.

Как писали немецкие СМИ, Макеев, как и Мельник, уже умеет предъявлять требования. В ходе дискуссии по визам россиянам будущий посол сказал: "Запрет на туристические визы для россиян очень важен, потому что он усиливает социальное давление на правительство в Москве".

Журналисты вспоминают слова Мельника в августовском интервью, когда он сказал, что "возможно, мой преемник хотел бы показаться милее или симпатичнее, вести себя спокойнее, но в конце концов у него не будет другого выбора, кроме как отстаивать наши интересы твердым и ясным голосом".

Позиция Германии по российско-украинской войне

С начала полномасштабного вторжения Берлин осудил агрессию Владимира Путина и призвал стороны к мирному урегулированию конфликта, хотя, как пишут СМИ, давал Украине "несколько часов".

Вместе с тем Германия обязалась передавать Украине оружие, дальше - некоторые виды тяжелого вооружения, по круговой схеме с другими странами Европы. Однако впоследствии партнеры начали критиковать Берлин за промедление.

Правительство Шольца занимает осторожную позицию относительно военной поддержки Украины из-за страха дальнейшей эскалации. Также в Бундесвере звучали опасения, что передачей оружия ФРГ в то же время ослабляет свой оборонный потенциал.

23 сентября немецкий парламент с треском провалил голосование за передачу Украине танков. Сам Олаф Шольц считает, что поставил ВСУ достаточно оружия, связав это с первыми успехами контрнаступления защитников в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: