Белорусское МИД недовольно протестами под посольством Беларуси в Киеве.

Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту протеста из-за протестов под посольством Беларуси в Киеве.

Это событие дипломат прокомментировал в эфире канала "Украина 24". Он пояснил, что, по мнению белорусской стороны, те акции, которые проходят у посольства Беларуси в Киеве, несут опасность и угрозу деятельности и дипломатической миссии. Хотя он точно знает, что здание очень хорошо охраняют.

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"Вообще это нормальное событие. Когда у одной стороны есть беспокойство относительно действий другой стороны. И это касается дипломатического представительства - таковы вызовы. Но, к сожалению, сложилось так, что меня в МИД вызывают лишь для того, чтобы вручить ноту протеста. Сегодня нота была вызвана теми событиями, которые происходят в Киеве. Здесь надо ориентироваться больше на комментарий МИД", - сказал он.

По словам Кизима, на акции протеста должны реагировать правоохранители.

"Но вопрос действительно заключается в том, что по мнению белорусской стороны те акции, которые проходят у посольства Беларуси в Киеве, несут опасность и угрозу деятельности и дипломатической миссии, и сотрудникам дипмиссии. Для меня это было немного странным, поскольку я знаю, что у нас дипломатические миссии охраняются достаточно серьезно. Что касается безопасности, я видел там усиленную границу. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика. Проблема в том, что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив в отношении белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украине", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.

26 ноября МИД Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за митингов у посольства Беларуси в Киеве в поддержку протестующих в Минске. Также Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.

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Автор: Андрей Василюк