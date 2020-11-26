Послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручили ноту протеста из-за протестов под посольством Беларуси в Киеве.
Это событие дипломат прокомментировал в эфире канала "Украина 24". Он пояснил, что, по мнению белорусской стороны, те акции, которые проходят у посольства Беларуси в Киеве, несут опасность и угрозу деятельности и дипломатической миссии. Хотя он точно знает, что здание очень хорошо охраняют.
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"Вообще это нормальное событие. Когда у одной стороны есть беспокойство относительно действий другой стороны. И это касается дипломатического представительства - таковы вызовы. Но, к сожалению, сложилось так, что меня в МИД вызывают лишь для того, чтобы вручить ноту протеста. Сегодня нота была вызвана теми событиями, которые происходят в Киеве. Здесь надо ориентироваться больше на комментарий МИД", - сказал он.
По словам Кизима, на акции протеста должны реагировать правоохранители.
"Но вопрос действительно заключается в том, что по мнению белорусской стороны те акции, которые проходят у посольства Беларуси в Киеве, несут опасность и угрозу деятельности и дипломатической миссии, и сотрудникам дипмиссии. Для меня это было немного странным, поскольку я знаю, что у нас дипломатические миссии охраняются достаточно серьезно. Что касается безопасности, я видел там усиленную границу. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика. Проблема в том, что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив в отношении белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украине", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого-обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих. Также о готовности применения боевого оружия против протестующих заявили и в белорусском МВД.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
- Страны Запада ввели санкции против Лукашенко и представителей его режима. К ним планирует присоединиться и Украина.
- В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.
- 26 ноября МИД Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима из-за митингов у посольства Беларуси в Киеве в поддержку протестующих в Минске. Также Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины.
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