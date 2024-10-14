Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в октябре обогатился еще на более, чем 1 миллиард гривен. Почти 824 млн грн из этой значительной суммы олигарх получил от так называемого "слепого траста", сообщает портал НАПК со ссылкой на изменения в имущественном состоянии декларанта, внесенные 10 октября.

10 октября Петр Порошенко внес в свое имущественное состояние и задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Это стало выплатой дивидендов от так называемого "слепого траста". Указанная сумма почти втрое больше прошлогодней.

Для сравнения: в 2023 году "слепой траст" перечислил нардепу 329 млн грн дивидендов, в 2022 году - 905 млн грн, в 2021 году - всего лишь 152,4 млн грн. Кроме этого, в октябре лидер "Евросолидарности" указал и другие крупные доходы: 213 млн грн в виде суммы погашения облигаций и почти 2 млн из других источников.

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История со слепым трастом тянется с 2016 года, когда мировые СМИ одновременно опубликовали большое расследование, раскрывающее причастность многих мировых лидеров и известных людей разных профессий к сокрытию огромных сумм денег в оффшорных компаниях. Среди них, оказались Петр Порошенко и Путин. Целью создания оффшорных компаний была минимизация налогов Порошенко. После скандала олигарх был вынужден передать свою компанию "Рошен" якобы в "слепой" траст. Это позволило компании нардепа, еще работать в России даже во время войны. А в сентябре 2024 года в на прилавках магазинов Курской области России были обнаружены полки Рошен с конфетами.

Как сообщалось ранее, Порошенко только за один месяц войны обогатился на миллиард. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россиян.

Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму большую, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Всего за годы полномасштабного вторжения Порошенко поднялся с 12-го на 3 место самых богатых олигархов, богаче него - только Ахметов и Пинчук.