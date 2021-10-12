После обнаружения в организме Полякова "Метадона" версия о естественной смерти уже не является приоритетной.

Об этом журналистам сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Метадон" найден в организме. Подробнее о том, когда, каким способом, в каком виде попал "Метадон" в организм пострадавшего, последствия этого попадания, экспертиза даст ответ позже, поскольку исследования еще продолжаются. Сейчас можно говорить только об одном факте – "Метадон" в организме пострадавшего есть", - сказал Шевченко.

По его словам, сейчас в деле есть трое свидетелей: таксист, мужчина, в автомобиле которого нардеп находился до того, как пересел в такси, и еще один человек, с которым Поляков был в ресторане.

Шевченко отметил, что на сегодня еще рано говорить про конкретную версию смерти, поскольку эксперты не дали окончательного ответа о влиянии "Метадона".

"Вероятнее всего, по логике следствия, к смерти привело сочетание определенных химических веществ в организме потерпевшего. Это сочетание произошло по доброй воле потерпевшего, или это был злой умысел неизвестных лиц, подождем, что скажет следствие. Есть версия, что отравили, то есть что он не знал, что употребляет "Метадон". Есть версия, что он сознательно употреблял "Метадон". И остается версия о естественной смерти, но после обнаружения "Метадона" она уже не является приоритетной", - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным правоохранителей, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" реанимировать его не удалось.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В полиции рассматривают несколько версий смерти – хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

9 октября депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко, ссылаясь на результаты токсикологической экспертизы, сообщила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Автор: Дмитрий Хилюк