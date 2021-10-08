Ночью 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Уже названы причины его смерти.

В пятницу утром, 8 октября, стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. Его обнаружили мертвым в такси.

УНИАН собрал все подробности смерти нардепа: первые версии, фото с места происшествия, информацию полиции, свидетельства таксиста.

Как умер нардеп Антон Поляков

В Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Антона Полякова. Ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, Антона Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДД, "скорая" не смогла его реанимировать.

"По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - добавила она.

По словам Венедиктовой, все ценные вещи, документы и денежные средства остались.

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Почему умер Антон Поляков: официальная причина смерти

По результатам вскрытия смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ранее источник в МВД рассказал "Стране", что правоохранители отрабатывают две версии смерти Антона Полякова: либо он сам отравился, либо его отравили.

Смерть Полякова: по какой статье начато производство

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

"Странные обстоятельства" смерти Антона Полякова

На шее народного депутата Антона Полякова, обнаруженного мертвым в пятницу, 8 октября, замечены ссадины в виде полос. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", - сообщает издание.

По данным собеседника, на заднем сиденьи такси были следы рвоты.

Народный депутат от "Голоса" Кира Рудик отмечает, что появляется все больше информации относительно "достаточно странных" обстоятельств смерти народного депутата от группы "Партия "За майбутнє" Антона Полякова.

"Странные - это насчет того, что произошло, относительно его поведения в такси. Он чувствовал себя очень плохо. По словам людей, которые присутствовали, его тошнило. И это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца", - говорит она.

Кто такой Антон Поляков: что о нем известно

Антону Полякову 33 года, он прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе (Черниговская область), но в ноябре 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции.

В декабре она сам попросил исключить его из партии "Слуга народа", после чего вступил в группу "За майбутнє".

Ранее Поляков заявлял, что "слуги" получают доплату в конвертах.

Автор: Ольга Робейко