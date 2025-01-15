По словам премьер-министра страны, Варшава выведет переговоры по присоединению Киева к Евросоюзу "из тупика".

Польша будет пытаться ускорить переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе в течение текущего шестимесячного председательства в блоке. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Польское председательство выведет из тупика переговоры, где они оказались в прошлом месяце, чтобы ускорить путь вступления", - сказал Туск.

Он также выразил уверенность, что польские компании будут участвовать в послевоенном восстановлении Украины, при этом "в этом сотрудничестве каждый должен позаботиться о своих интересах":

Видео дня

"И мы будем помогать Украине, но и следить за собственными интересами. И это понятно для обеих сторон".

Как известно, Киев получил статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году, через несколько месяцев после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение. Поскольку Украина все еще находится в состоянии войны, любой процесс вступления, вероятно, продлится годы, а это означает, что членство в ЕС будет оставаться отдаленной перспективой.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что несмотря на торговые конфликты Польша является одним из крупнейших лоббистов членства Украины в ЕС. По его словам, несмотря на двусторонние проблемы Варшава осознает, что Киев будет в Евросоюзе.

Отношения Украины и Польши - последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии. По информации Reuters, поведение словацкого премьер-министра Роберта Фицо противоречит политике Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: