По словам главы МИД, несмотря на конфликт в торговых отношениях Варшава осознает, что Украина будет в ЕС.

Польша будет одним из крупнейших лоббистов членства Украины в Европейском Союзе - несмотря на проблемные вопросы в торговых отношениях. Об этом в интервью Европейской правде заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, история расширения Евросоюза свидетельствует, что переговорный путь возможно пройти, несмотря на то, каким непростым он может быть.

"Нам надо пройти его с минимальными потерями для двусторонних отношений и с пониманием того, насколько важна формализация возвращения Украины в европейское сообщество", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что именно Польша осознает, что Украина рано или поздно станет членом ЕС:

"Они - один из крупнейших лоббистов и адвокатов членства Украины как в ЕС, так и в НАТО. Потому что есть публичная риторика, а есть реальные действия".

Сибига также обратил внимание на рост двустороннего товарооборота. Так, для Украины в 2024 году Польша заняла второе место по импорту в Украину после Китая и оказалась первой в перечне стран-экспортеров.

"Это - настоящий маркер заинтересованности друг в друге. А я рассчитываю, что мы финализируем в конце концов соглашение о совместном или скоординированном контроле на наших пунктах пропуска - мы очень близки к этому - и начнем расширять пограничную инфраструктуру", - сказал глава украинского МИД.

Отношения Украины и Польши - последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии. По информации Reuters, поведение словацкого премьер-министра Роберта Фицо противоречит политике Европы.

Также мы писали, что Польша начала председательство в ЕС с игнорирования Венгрии. На церемонию в Большом театре Варшавы не был приглашен ни посол Венгрии, ни премьер-министр страны Виктор Орбан.

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