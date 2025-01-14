Большинство украинцев хотят видеть страну и в ЕС, и в НАТО, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Большинство украинцев хотят видеть страну и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом альянсе, однако вступление в НАТО является более приоритетным для наших граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии относительно того, какой союз для украинцев является более приоритетным. Изучение мнения происходило в декабре 2024 года.

Так, хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет отдают вступлению в НАТО (очевидно, из-за острой необходимости иметь надежные гарантии безопасности).

Согласно полученным результатам, больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). Еще 22% опрошенных, отвечая на вопрос, что должно быть приоритетным для Украины - членство в ЕС или НАТО, сказали "ни то, ни другое". 11% респондентов затруднились дать ответ.

Видео дня

Социологи обращают внимание, что за последний год стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (в октябре 2023 года таких было только 12%). При этом за год стало на 8% меньше тех, кто говорит о приоритетности членства в НАТО (54% ранее). Для ЕС показатели почти не изменились (24% ранее).

В то же время опрос КМИС показал, что 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО. Такие данные позволяют говорить об абсолютной приверженности украинцев к европейской и евроатлантической интеграции.

В вопросе о доверии можно увидеть, что ЕС доверяют 46% (не доверяют - 19%), а НАТО доверяют 43% (не доверяют - 25%). То есть эти союзы пользуются скорее доверием (баланс доверия-недоверия является положительным), однако не подавляющим, отмечают в КМИС.

Изучая принятие украинцами Запада, ставился также вопрос доверия США. Как выяснилось, доверяют США - 40%, не доверяют - 23%. Остальные 36% имеют неопределенное отношение. То есть в чем-то доверяют, в чем-то не доверяют, и когда есть прямая возможность, предпочитают выбирать именно этот вариант, отмечают в КМИС. Таким образом, украинцы скорее доверяют США (поскольку баланс доверия-недоверия является положительным), но вместе с этим и достаточно много критики.

Другие опросы в Украине: какие результаты

Как сообщал УНИАН, по данным КМИС, в Украине уменьшается доля тех граждан, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 2-17 декабря 2024 года и в октябре 2024 года.

Так, тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется" в декабре было 57%, а в октябре 63% опрошенных. При этом в феврале прошлого года доля людей, которые дали такой ответ, составляла 73%.

Согласно результатам опроса, один год готовы терпеть войну 3%, полгода - тоже 3%. А вот несколько месяцев готовы терпеть войну 18%. Еще 18% не определились с ответом.

Социологи отмечают, что доля тех, кто говорит о более коротком периоде в несколько месяцев или полгода, в декабре изменилась несущественно по сравнению с аналогичным опросом в октябре. Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.

Вас также могут заинтересовать новости: