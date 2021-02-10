По мнению политологов, подавляющее большинство украинцев и международное сообщество с одобрением отнеслись к введению санкций против ОПЗЖ.

Политологи считают, что введение президентом Владимиром Зеленским санкций против члена ОПЗЖ Тараса Козака стало объявлением войны против Медведчука и его политической силы.

Эксперты назвали такое решение главы государства беспрецедентным и отвечающим интересам государства. Об этом сообщает "24 канал".

Как отмечают политологи, особенно опасная деятельность ОПЗЖ в прифронтовых зонах и городах, где вражеская пропаганда имеет ощутимое влияние на русскоязычное население, - это Мариуполь, Харьков, Славянск и Одесса.

Политолог Олесь Доний заявляет, что ОПЗЖ "вошла в политические сепаратные отношения с руководством государства-агрессора".

"Есть все основания подозревать и утверждать, что идет ретрансляция идей, в которых заинтересованы их политические партнеры – Кремль", – сказал Доний и добавил, что поддерживает введение санкций против Казака.Читайте такжеУ Зеленского не было переговоров с Медведчуком-ОП

Политолог Владимир Фесенко также считает решение о санкциях против "правой руки Медведчука" обоснованным и соответствующим общественному мнению.

Как отмечают эксперты, ОПЗЖ давно пользовалась безнаказанностью и отравляла информационное пространство страны: нынешние члены политсилы в свое время голосовали за законы против Революции Достоинства и поддерживали оккупантов.

Политологи заявляют, что ОПЗЖ – единственная политическая сила, которая строит свою кампанию на визитах Бойко-Медведчука в Москву.

Эксперты убеждены, что многие представители этой политсилы имеют влияние в восточных регионах, чем наносят ущерб интересам государства.

По оценкам политологов, ОПЗЖ откровенно предает интересы страны и пропагандирует "русский мир". Крупнейшими его сторонниками, кроме Медведчука, эксперты называют Рабиновича, Столара, Киву, Кузьмина, Шуфрича и Королевскую.

Эксперты убеждены, что против ряда перечисленных и других одиозных политиков также должны быть введены санкции.

"Мы считаем это (введение санкций, - Ред.) очень хорошим маркетинговым шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, показывающие всему миру его позицию", - заявляет нардеп Кира Рудык.

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Автор: УНИАН