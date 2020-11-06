В Украине не существует политических сил, которые бы на самом деле занимались проблемами экологии, считает эксперт.

Во время избирательной кампании многие политики используют тему защиты окружающей среды только для получения дивидендов.

Об этом заявил в эфире 24 канала политолог Руслан Бортник. По его словам, в Украине не существует политических сил, которые бы на самом деле занимались проблемами экологии.

"Сейчас создано очень много зеленых партий или движений, которые то ли обслуживают чьи-то интересы и атакуют оппонентов, то ли, к сожалению, откровенно занимаются рейдерством. Атакуют те или иные бизнесы под зелеными флагами. Полноценных зеленых партий, которые бы на самом деле занимались проблемами защиты окружающей среды, до сих пор не создано", - отметил политолог.

По словам Бортника, чтобы не потерять доверие украинцев, политики должны не только использовать экологические лозунги, а и по-настоящему заботиться о защите окружающей среды и выполнять свои предвыборные обещания.

Как ранее сообщали, эколог Александр Дячук заявлял, что несмотря на предвыборные обещания политиков, экологическая ситуация в Украине и в дальнейшем будет оставаться неудовлетворительной. Ведь политики используют тему защиты окружающей среды, чтобы завоевать расположение избирателей и завоевать как можно больше голосов

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Автор: УНИАН