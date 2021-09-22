Президент Владимир Зеленский заявил, что покушение на убийство его первого помощника Сергея Шефира - это реакция на реальные изменения в государстве.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".
"В Украине какой-то крупной фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в крупные финансовые группы. Винить их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствия. Что касается моего отношения, то я считаю, что это должно было быть давление именно на меня. Но я не чувствую никакого давления", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что для него эта ситуация важна не только из-за того, что Шефир - его друг, а из-за того, что "в принципе, в современности предпринимают такие попытки и такие шаги, чтобы влиять".
"Влиять на меня невозможно", - подчеркнул президент.
Он призвал журналистов проанализировать и сравнить риторику некоторых украинских и российских СМИ.
Читайте такжеМонастырский заверил, что попытка убийства Шефира не остановит борьбу с оргпреступностью"Очень интересно, когда совпадает риторика с российской стороны и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей, которые присутствуют среди депутатского корпуса Верховной Рады Украины. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков. Это то, что я понимаю и что я сам увидел, в частности их реакцию, очень быструю и отработанную", - сказал Зеленский.
По его словам, даже в очень сложное время после 2014 года в отношении близких к президенту лиц таких действий никогда не совершалось.
"То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать... Направление выбрано правильно... Если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из групп это уходит. Я считаю, что это одна из вероятных версий того, что произошло", - пояснил президент.
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины и его друга Сергея Шефира. В результате водитель получил ранение в ногу, ему уже сделали операцию. Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц и рассказали детали покушения. Кроме этого, полковник СБУ назвал возможный мотив покушения на Шефира.
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