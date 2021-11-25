Обыск прошел утром 24 ноября утром в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей.

Правоохранители пришли с обыском к депутату Ивано-Франковского облсовета от "Европейской солидарности" Сергею Волошину по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом сообщили на Facebook-странице "ЕС", а также издание"Курс".

Обыск прошел утром 24 ноября утром в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей.

Читайте такжеПо делу о покушении на Шефира сейчас продолжаются поиски подозреваемых - спикер МВДВ "ЕС" сообщают, что "документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинять немного-немало, а в покушении на Шефира".

Сам Волошин сообщил, что правоохранители пришли на рассвете. Обыски в доме Волошина и его родителей проходили на основании постановления Печерского суда Киева от 3 ноября. По словам депутата, следователи объяснили, что в машину Шефира стреляли из оружия калибра 7.62 – а у него есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.

"Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется... Является ли для этого основанием то, что я являюсь владельцем оружия калибра 7.62? В Украине таких есть десятки или сотни тысяч. Интересно мне, на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то проводили обыски по таким основаниям", — рассказал депутат.

Волошин добавил, что во время покушения на Шефира в Киевской области не находился, а еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где находился в день покушения на первого помощника президента, когда пользовался оружием и тому подобное.

Покушение на Сергея Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

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Автор: Марта Гичко