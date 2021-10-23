Сергей Шефир надеется, что через неделю-полторы его водитель станет на костыле.

Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира Александр Иванько, получивший ранение во время покушения на чиновника, пока не встает.

Об этом рассказал сам Сергей Шефир в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он станет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сообщил он.

Покушение на Сергея Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

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Автор: Олег Давыгора