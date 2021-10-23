Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира Александр Иванько, получивший ранение во время покушения на чиновника, пока не встает.
Об этом рассказал сам Сергей Шефир в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он станет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сообщил он.
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Покушение на Сергея Шефира: что известно
Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.
Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.
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