Порошенко воспринял следователей за пранкеров.

Пятый президент Украины, подозреваемый в госизмене, Петр Порошенко объяснил свою реакцию на попытку следователей ГБР вручить ему повестку.

Об этом он рассказал в интервью УП.

Свой отъезд и фразу, которую он сказал водителю "Поехали, твою мать", Порошенко объяснил "странной позицией" самого водителя.

"У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали. И, конечно, это не предполагалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался", - сказал нардеп.

Политик добавил, что воспринял следователей за пранкеров.

"Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блогеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", - пояснил Порошенко.

Что предшествовало

17 декабря Петр Порошенко на авто сбежал от следователей ГБР, которые пытались ему вручить повестку о вызове на допрос. На обнародованные записи попала реплика политика к водителю: "Поехали, *** твою мать".

Впоследствии Порошенко вылетел за границу. Сегодня, 17 января, он прибыл в Украину на судебное заседание в Печерский райсуд Киева, где нардепу избирают меру пресечения.

Дело Порошенко: что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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