В начале войны состоялись четыре раунда очных переговоров между украинской и российской делегациями.

Во время российско-украинских переговоров в феврале-марте 2022 года не было реальной возможность обменять прекращение войны на военный нейтралитет Украины. Такая задача всерьез не ставилась ни одной из сторон. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который был членом украинской делегации на тех переговорах.

По его словам, в проекте потенциального мирного договора вообще не было такого пункта, который предусматривал бы вывод российских войск на линию разграничения 23 февраля 2022 года в обмен на юридический отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

Подоляк отмечает, что задачей украинской делегации на переговорах было не подписание мирного договора с Россией, а попытка понять, какие политические цели преследует Россия своим полномасштабным вторжением – как далеко Кремль готов зайти. И эту задачу (понять цели России) делегация выполнила.

"На этих переговорах было понятно, что Россия действительно хочет максимально жестоко вести себя с украинской государственностью. Т.е. полностью разрушить эту государственность военным путем с добавлением дипломатического давления", – говорит Подоляк.

Также он утверждает, что второй задачей украинской делегации на переговорах было стремление получить "оперативную паузу" в боевых действиях, чтобы произвести "внутреннюю перегруппировку".

В свою очередь Россия на переговорах настаивала на разоружении Украины, отказе от участия в военных блоках и фактически на утрате Украиной своего суверенитета. Подоляк подчеркивает, что не было варианта обменять какие-то уступки со стороны Украины на прекращение войны и полный вывод российских войск.

Российско-украинские переговоры в начале вторжения

Как писал УНИАН, первые с начала полномасштабной войны российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в беларуском Гомеле, а 3 и 7 марта – в Бресте. Следующий раунд переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Он был последним.

Вскоре после этого российские войска вынуждены были отступить из северной части Украины, и миру открылась картина массовых зверств россиян в Буче и других оккупированных городах. После этого Владимир Зеленский заявил, что Буча "будет бить по рукам" при желании сесть за стол переговоров с Россией.

Владимир Путин в середине апреля 2022 года признал, что после Бучи переговорный процесс остановился.

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