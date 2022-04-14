Россия начала войну против Украины, чтобы не допустить ее вступления в НАТО для "защиты" российских границ, но уже к концу года Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Россия просчиталась войной против Украины, потому что НАТО приблизится к ее границам "в получасе езды от Санкт-Петербурга".

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

"Россия всегда отличалась абсурдностью и нелогичностью своих заявлений. Да, эта странная страна продолжает заявлять, что начала масштабную варварскую войну против Украины, чтобы не позволить нам вступить в НАТО. "Защитить свои границы". Более лицемерной причины для массового убийства украинцев не найти. Что ж, после вступления в Альянс Швеции и Финляндии, что может произойти уже в следующие полгода, Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга. И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать риски", - заявил Подоляк.

"20 000+ российских солдат уже погибло (на сегодня, потому что завтра будет намного больше). Разрушенная экономика держится лишь на продаже сырья. Хотя и это уже под вопросом. Полная политическая изоляция. Крайне токсичная репутация. "Бучанские мясники" - это уже вписано в учебники истории. Но "спецоперация" все равно "идет по плану". Что же это был за план и кто в здравом уме его санкционировал? Многоходовочка?", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон собирается на саммите НАТО в июне подать заявку на вступление своей страны в Альянс.

Кроме того, в Финляндии начались дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.

До 24 февраля эти страны не заявляли о намерениях вступать в НАТО.