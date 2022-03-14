Подоляк прокомментировал ход четвертого раунда переговоров с РФ: "Коммуникация идет" / фото Михаил Подоляк в Twitter
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ход четвертого раунда переговоров между Украиной и Россией.
Как он отметил в Twitter, стороны активно высказывают свои уже уточненные позиции.
"Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - замечает Подоляк.
Напомним, в 10: 30 начался 4-й раунд российско-украинских переговоров в видеоформате.
Подоляк отмечал, что среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.