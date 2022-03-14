Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о старте четвертого раунд переговоров между Украиной и Россией. 

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами – правильный выбор стратегии", - сказал Подоляк.

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