Сейчас стороны будут обсуждать прекращение огня.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о старте четвертого раунд переговоров между Украиной и Россией.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами – правильный выбор стратегии", - сказал Подоляк.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Вас также могут заинтересовать новости: