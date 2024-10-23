Романько подчеркнул важность достижения победы и справедливого мира для обеспечения безопасности не только Украины.

План победы Украины, представленный президентом Зеленским, направлен не только на скорейшее завершение войны, но и на послевоенное восстановление страны. Это единственный путь к миру и безопасности. Об этом в фейсбук заявил председатель Сумского областного совета Алексей Романько, поддерживая инициативу главы государства.

Романько подчеркнул важность достижения победы и справедливого мира для обеспечения безопасности не только Украины, но и всего мира. По его мнению, сильная Украина вместе с мужественной армией может стать ключевым элементом коллективной безопасности, как в Европе, так и на других континентах.

"Основные положения Плана победы, такие как приглашение Украины в НАТО, увеличение производства оружия и наращивание объемов международной военной помощи, комплексный пакет сдерживания агрессора, усиление экономического давления на Россию и поддержка украинских военных - это наш путь к справедливому миру и безопасному общему будущему", - подчеркнул Алексей Романько.

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Алексей Романько также подчеркнул, что в Плане победы нет места для территориальных уступок или замораживания конфликта.

"Украина стремится только к обеспечению своей территориальной целостности и четких гарантий безопасности от партнеров - вступление Украины в НАТО является одной из главных предпосылок обеспечения гарантий ненападения на наше государство и сдерживания врага", - отмечает Алексей Романько.