РФ пойдет в дипломатическое наступление и осенью может встать вопрос о "плане Б" по Донбассу – политтехнолог

Политтехнолог спрогнозировал, что Россия перейдет в дипломатическое наступление.

Россия на переговорах относительно Донбасса перейдет в дипломатическое наступление, чтобы максимально переложить на Украину ответственность за ситуацию в ОРДЛО.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" политтехнолог Андрей Золотарев.

Читайте такжеОсенью в России будут благоприятные условия для вторжения в Украину - генерал-лейтенант США

Комментируя результаты переговоров Трехсторонней контактной группы, эксперт заявил:

"Стороны договорились договариваться. Хорошо то, что не произошло разрыва, но это тревожный сигнал... Многие говорили, что 7 июля Путин нападет. Другой момент, дедлайн, который выставила российская сторона - это четкий сигнал того, что Россия готовится перейти в дипломатическое наступление. Так, мы можем обсуждать гуманитарные вопросы и вопросы безопасности. И тут может быть прогресс, может пройти еще обмен пленными".

При этом политтехнолог спрогнозировал, что "Россия перейдет в наступление, и главный месседж этого политического наступления будет о том, что проблема не в Москве, а в Киеве".

"К этому надо быть готовыми. У украинской стороны сейчас более взвешенная риторика. Понятно, что возможно осенью встанет вопрос о плане "Б". И мне кажется, этим планом может стать идея о миротворцах. Но то, что Россия активизируется в этих вопросах, даю гарантию", - подчеркнул Золотарев.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников допустил, что следующая встреча лидеров стран "нормандского формата" в Берлине может состояться в течение августа.

"Возможно, следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" по большому счету должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж (договоренности лидеров после саммита, который состоялся 9 декабря 2019 года - УНИАН)", – заявил Резников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram