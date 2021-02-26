Быстрое прекращение вещания телеканала "Первый независимый" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть связано с "Божьей карой".
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Обозреватель". Его ведомство, по словам Данилова, к этому не имеет отношения.
"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?", - сказал Данилов.
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Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.
"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.
Что известно о новом канале Медведчука
- Телеканал "Первый независимый" запустили в эфир в 18:00 26 февраля. Как сообщили представители медиахолдинга в комментарии СМИ, "первый независимый" объединил ZIK, NewsOne и 112 Украина, находящихся под санкциями Украины из-за создания угрозы национальной безопасности.
- Через час его отключили от спутника и кабельных сетей, вещание продолжается только в Youtube.
Кто владельцы нового телеканала
- Владельцами львовского канала "Первый независимый" 23 февраля стали сотрудники медиахолдинга Тараса Козака. В частности, у канала сменился владелец: им стало ООО "Медиахолдинг Новости", созданное 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".
- По информации Детектор медиа, руководителем ООО "Тайм Медиа", которое продало львовский канал "Первый независимый" сотрудникам "каналов Медведчука", стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев.
- Егорычев также является директором ООО "Новый формат ТВ "и председателем в ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака. В частности, эти ООО владеют лицензиями и вещают под логотипом "112 Украина".
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