Новый телеканал Медведчука проработал всего час.

Быстрое прекращение вещания телеканала "Первый независимый" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть связано с "Божьей карой".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Обозреватель". Его ведомство, по словам Данилова, к этому не имеет отношения.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?", - сказал Данилов.

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Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.

Что известно о новом канале Медведчука

Телеканал "Первый независимый" запустили в эфир в 18:00 26 февраля. Как сообщили представители медиахолдинга в комментарии СМИ, "первый независимый" объединил ZIK, NewsOne и 112 Украина, находящихся под санкциями Украины из-за создания угрозы национальной безопасности.

Через час его отключили от спутника и кабельных сетей, вещание продолжается только в Youtube.

Кто владельцы нового телеканала

Владельцами львовского канала "Первый независимый" 23 февраля стали сотрудники медиахолдинга Тараса Козака. В частности, у канала сменился владелец: им стало ООО "Медиахолдинг Новости", созданное 18 февраля 100 работниками "каналов Медведчука".

По информации Детектор медиа, руководителем ООО "Тайм Медиа", которое продало львовский канал "Первый независимый" сотрудникам "каналов Медведчука", стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев.

Егорычев также является директором ООО "Новый формат ТВ "и председателем в ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака. В частности, эти ООО владеют лицензиями и вещают под логотипом "112 Украина".

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Автор: УНИАН