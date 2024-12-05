Только около трети из запланированных поступлений должно поступить в бюджет от нововведений.

Почти 13 миллиардов гривен не получит бюджет Украины в этом году из запланированных поступлений от увеличения налогов в Украине.

Об этом сказал на брифинге председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Он признает, что задержка с подписанием законопроекта о повышении налогов и его введение с 1 декабря уменьшит по сравнению с запланированными поступления в бюджет.

"Закон был подписан не сразу, поэтому мы получим в этом году только 8 "с копейками" миллиардов вместо 21 [миллиарда], который был запланирован после второго чтения законопроекта. Но даже с учетом этого у нас есть резервы, которыми Министерство финансов временно на этот период перекроет необходимые средства", - сказал Гетманцев.

При этом он не смог сказать о каких резервах идет речь. По словам нардепа, это компетенция Министерства финансов Украины.

"Об этом более профессионально ответит Минфин. Какие резервы отыскивает. Я не уверен, что мы можем публично их объявлять. На следующий год ничего не меняется - 140 млрд, как было, так и остается (речь идет о дополнительных поступлениях в бюджет в 2025 году благодаря повышению налогов - УНИАН)", - подчеркнул глава парламентского финансового комитета.

Что еще известно о повышении налогов

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д). Законопроект был принят парламентом во втором чтении еще 10 октября. Ожидалось, что повышение налогов произойдет задним числом с октября, однако президент долго не подписывал принятый проект закона, поэтому, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он вступит в силу с 1 декабря.

Закон, в частности, предусматривает повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП. Так, ФЛП-плательщики единого налога третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

Также законом устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% и определяется размер авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом.

Кроме этого, устанавливается базовая ставка налога на прибыль предприятий небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

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